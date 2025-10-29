        Суспільство

        В Україні завтра пануватиме суха погода, у західних регіонах можливі дощі

        Галина Шподарева
        29 Жовтня 2025 22:05
        Похмурий Львів / Фото: Головне в Україні
        30 жовтня в Україні встановиться переважно суха погода. Невеликий дощ можливий лише у західних регіонах, де вдень пройде атмосферний фронт.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “В Україні атмосферний тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ”, – пояснили синоптики.

        Вітер переважно південний, 7-12 м/с, уночі в Карпатах і вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, вдень +11…+16 °C, на півдні до +18 °C. У Карпатах вночі близько 0 °C, вдень +4…+9 °C.

        Погодна мапа України на 30 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

