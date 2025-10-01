        Суспільство

        В Україні завтра очікують дощі та заморозки на заході

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 22:16
        Сніг у Буковелі / Фото: Головне в Україні
        У четвер, 2 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі, а на заході можливі заморозки та мокрий сніг у горах.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Погоду в Україні продовжить визначати холодна та волога повітряна маса та атмосферні фронти”, – йдеться в повідомленні.

        За прогнозом синоптиків, вночі в Україні, крім крайнього півдня, а вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях пройде невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

        Температура вночі становитиме +1…+6 °C, у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-5 °C, на Прикарпатті й у повітрі 0…-3 °C. Вдень температура підніметься до +5…+10 °C, на Закарпатті до +13 °C.

        На півдні та сході країни вночі прогнозують +4…+9 °C, вдень +12…+17 °C. У високогір’ї Карпат можливий невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень коливатиметься від +3 °C до -2 °C.

        Погодна мапа України на 2 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

