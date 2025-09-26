В Україні запустили виробництво грілок для рук МАМО для підтримки військових

Українська компанія ТОВ «ІМЕКС МАКС», відома під брендом МАМО, розпочала серійне виробництво термохімічних грілок для рук, які передають на передову для українських військових. Грілки допомагають бійцям зігріватися в умовах зимових морозів, забезпечуючи можливість виконувати бойові завдання.

Український військовослужбовець із грілкою для рук МАМО на передовій

Тепло для фронту

Зима на фронті створює додаткові виклики для захисників. У холодних окопах і бліндажах руки швидко втрачають чутливість, що ускладнює роботу зі зброєю чи технікою. Грілки МАМО стали простим і ефективним рішенням для підтримки воїнів у таких умовах.

«На позиціях при мінус п’ятнадцять грілка для рук — це не розкіш, а необхідність. Грілки МАМО завжди зі мною, вони допомагають тримати руки в теплі й бути готовим до виконання завдань»,

— розповідає боєць із Донеччини.

Як працюють грілки

Грілки активуються при контакті з повітрям після розкриття упаковки. Вони містять суміш із порошку заліза, активованого вугілля, вологоутримувача та солі, яка запускає реакцію окислення, що виділяє тепло. Уже за кілька хвилин грілка нагрівається і забезпечує стабільне тепло до 8 годин.

Компактний розмір дозволяє носити їх у кишенях, рукавичках або тримати в долонях. Виріб не потребує електрики чи відкритого вогню, що робить його безпечним для використання в польових умовах.

Виробництво термохімічних грілок МАМО на українських потужностях

Українське виробництво

Продукція МАМО виготовляється в Україні з урахуванням потреб фронту. На відміну від імпортних аналогів, грілки доступні для швидкої доставки до військових підрозділів і мають стабільну якість. Вони вже активно використовуються бійцями та передаються через волонтерські ініціативи.

Особливою перевагою локального виробництва є доступність. Завдяки українським потужностям МАМО може пропонувати партії від 100 штук за умовами, вигіднішими за китайські аналоги,

де подібні ціни можливі лише при закупівлі від пів мільйона пар із додатковими витратами на доставку та розмитнення. Це дозволяє швидше забезпечувати підрозділи та волонтерські організації необхідним спорядженням.

Упаковка грілок для рук МАМО — український продукт для підтримки військових

Основні характеристики грілок МАМО

забезпечують тепло до 8 годин;

компактні та зручні для носіння у спорядженні;

прості в активації;

безпечні у використанні.

Підтримка армії

Компанія ТОВ «ІМЕКС МАКС» активно нарощує виробництво, щоб забезпечити захисників достатньою кількістю грілок у холодний період. «Наша мета — підтримати українських воїнів,

надаючи їм надійний засіб для збереження тепла й здоров’я», — зазначають у компанії.

З інформацією про повний асортимент можна ознайомитися у розділі термохімічні грілки. Виробництво грілок МАМО стало ще одним прикладом того, як українські підприємства адаптуються до потреб армії, допомагаючи бійцям витримувати складні умови на фронті.