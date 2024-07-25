В Україні запустили проєкт “Хочу к своим” для обміну зрадників і колаборантів на цивільних

Українські спецслужби запустили проєкт “Хочу к своим”, який дасть можливість обмінювати полонених українців на зрадників і колаборантів.

Про це на пресконференції повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає LB.ua.

“Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті “Хочу к своим” інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України”, – пояснив Юсов.

За його словами, на сайті також буде опція – “згода на обмін”, коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на наших громадян з російської неволі.

“Ще одна мета проєкту – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах. Третя мета – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, що мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею. Ще одна мета цієї гуманітарної ініціативи – допомогти громадянам, що з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму”, – додав він.