Спорт

В Україні загинув головний каратист РФ

1 Лютого 2023 13:29
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росія

Чемпіон Європи з карате та генеральний секретар Федерації кекусінкай Росії Сергій Увицький загинув під час бойових дій в Україні. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на прес-службу Федерації Кіокушина.

Увицький був учасником добровольчого формування «Союз», створеного зі спортсменів Російським союзом бойових мистецтв.

Сергію Увицькому був 41 рік. Він був майстром спорту міжнародного класу, володарем третього дана, чемпіоном Європи, а також срібним призером чемпіонату Японії та абсолютного чемпіонату Європи. Але це, як бачимо, йому не допомогло.


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