В Україні загинуло 11 ухилянтів

В Україні від початку дії воєнного стану загинуло 11 ухилянтів. Чоловіки намагались незаконно перетнути кордон, нехтуючи своєю безпекою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Від початку дії воєнного стану під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло 11 ухилянтів, ще двох чоловіків вдалось врятувати, їх госпіталізували з обмороженням”, – повідомили в ДПСУ.

Прикордонники попереджають, що у гірській місцевості кордону випало до 40 см снігу. Громадян України закликають не порушувати закони та не нехтувати власною безпекою.