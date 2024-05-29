В Україні відкрили третій табір для російських військовополонених

В Україні відкрили вже третій табір для утримання російських військовополонених “Центр-3”.

“Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених”, – повідомили у пресслужбі державного проєкту “Хочу жити”.

Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, додали у проєкті.

“Росіян, які потрапили в полон, утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув’язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецдільницях при СІЗО, яких не позбавляють зв’язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають змогу отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям. Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча Росія і є підписантом Женевських конвенцій”, – додали у проєкті.