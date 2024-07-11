Економіка

В Україні відкрилася подача заявок на компенсацію за розмінування аграрних земель
11 Липня 2024 15:20
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агро, міни
Ілюстративне фото / armyinform

У Державному аграрному реєстрі розпочато прийом заявок від фермерів на отримання компенсації за розмінування сільськогосподарських земель. На цю програму в державному бюджеті закладено три мільярди гривень, які покриють 80% витрат. Ще 20% витрат мають покрити самі фермери.

Як повідомляє Міністерство економіки України, програма поширюється як на землі, які перебувають у власності агровиробників, так і на ділянки, які вони орендують. Програмою можуть користуватися аграрії, землі яких розташовані на деокупованих територіях, і де є висока ймовірність забруднення вибухонебезпечними предметами.

У міністерстві додали, що на сьогодні участь у програмі беруть два державні банки — ПриватБанк і Ощадбанк, але з часом до програми долучаться й інші. Відповідно, фермеру потрібно буде відкрити рахунок в одному з таких банків.

За даними Міністерства економіки, за перші пів року українські сапери розмінували й повернули до використання понад 156 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Найвищі темпи розмінування у Херсонській області — 146 тисяч гектарів, у Харківській області — 11,3 тисячі гектар, та в Миколаївській — 8,3 тисячі.


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