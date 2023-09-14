Суспільство

В Україні в п’ятницю пройдуть дощі

14 Вересня 2023 21:49
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У ніч на п’ятницю, 15 вересня, вночі в більшості західних, північних і центральних областей України, вдень на Лівобережжі короткочасні дощі з грозами (вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях значні дощі); на решті території місцями невеликий дощ (удень у західних, Вінницькій та Житомирській областях без опадів), повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях 8-13°; вдень 17-23°, на Закарпатті та південній частині 23-28°; у Карпатах уночі та вдень 11-17°.

У Києві в ніч на п’ятницю, 15 вересня, короткочасний дощ, гроза; вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 19-21°.

У суботу в Україні без опадів, лише вночі в південно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

У західних і північних областях України вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний із переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 16°; вдень 19-24°, у південній частині та Закарпатті 22-27°.

У Києві в суботу, 16 вересня, без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°; вдень 21-23°.


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