В Україні ухвалили рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції

Прийнято рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Як зазначив Клименко, постанова уряду передбачає, що кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення глави МВС.

“Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції”, – повідомив Клименко.

10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

“Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС”, – додав міністр.