        Суспільство

        В Україні у суботу буде тепло й без опадів, лише на заході можливі грози

        Галина Шподарева
        5 Вересня 2025 22:04
        Дощові Карпати / Фото: tarakan.org.ua
        У суботу, 6 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише на крайньому заході вдень можливі дощі.

        Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        За даними синоптиків, завтра у більшості областей України буде сухо, лише на крайньому заході країни вдень очікується короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями утворюватиметься туман.

        Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

        Температура вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С. У західних та південних областях очікується тепліша погода: вночі +12…+17 °С, вдень +24…+29 °С.

        Погодна мапа України на 6 вересня / Фото: Укргідрометцентр

