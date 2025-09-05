В Україні у суботу буде тепло й без опадів, лише на заході можливі грози

У суботу, 6 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише на крайньому заході вдень можливі дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, завтра у більшості областей України буде сухо, лише на крайньому заході країни вдень очікується короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями утворюватиметься туман.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +21…+26 °С. У західних та південних областях очікується тепліша погода: вночі +12…+17 °С, вдень +24…+29 °С.