Суспільство

В Україні у найближчі дві доби очікується мокрий сніг і дощі

23 Грудня 2023 20:59
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У неділю, 24 грудня, в Україні очікується місцями невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг, вдень у південній частині з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Вночі в західних областях, вдень по всій території України місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У південній частині 0-5° тепла.

У Карпатах сніг. Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу.

У Києві місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 25 грудня, вночі в західних і північних областях мокрий сніг із переходом у дощ. На решті територій – без опадів.

Удень по всій території України очікується мокрий сніг із переходом у дощ.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу (у західних областях 0-5° тепла), вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 11°, у східних областях від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві мокрий сніг із переходом у дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.


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