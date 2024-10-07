Генштаб: понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців, оминаючи ТЦК

В Україні понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців напряму, оминаючи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив начальник ГУП Генштабу полковник Роман Горбач, передає Укрінформ.

“Це всі бойові бригади Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем і так далі. Можу сказати, що з прийняттям підзаконного нормативно-правового акта (постанова КМУ від 1 жовтня 2024 р. № 1130) їх стало не менше, а ще більше, тому що в нас нещодавно були створені нові військові частини, наприклад Сил безпілотних систем, і цей перелік постійно розширюється”, – сказав Горбач на брифінгу.

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

“Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.