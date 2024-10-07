Таджикистан відмовився грати зі збірною Росії з футболу. Два дні тому відмовився Пакистан

Збірна Таджикистану з футболу (103-місце рейтингу ФІФА) не буде грати товариський матч зі збірною Росії, повідомляють росЗМІ.

Матч міг відбутися в листопаді. У Душанбе заявили, що отримали запрошення від РФ, але на ці дати у них уже є домовленості з іншими командами.

5 жовтня стало відомо, що від товариського матчу з Росією, який планувався на жовтень, відмовився Пакистан (197-ме місце рейтингу ФІФА). У федерації футболу цієї країни пояснювали відмову тим, що не встигнуть підготуватися до матчу.

Через накладені на російський спорт санкції збірна з футболу практично позбавлена ігрової практики, а рідкісні матчі, які їй вдається проводити, зазвичай грають проти суперників нижчих за рівнем. У 2024 році росіяни змогли провести лише три товариські матчі – з Білоруссю (97-ме місце рейтингу ФІФА), Сербією (35-те) і В’єтнамом (116-те).