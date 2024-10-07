Спорт

Таджикистан відмовився грати зі збірною Росії з футболу. Два дні тому відмовився Пакистан
7 Жовтня 2024 18:02
читать на русском →
росія, футбол
Збірна Росії з футболу / Фото з сайту організації

Збірна Таджикистану з футболу (103-місце рейтингу ФІФА) не буде грати товариський матч зі збірною Росії, повідомляють росЗМІ.

Матч міг відбутися в листопаді. У Душанбе заявили, що отримали запрошення від РФ, але на ці дати у них уже є домовленості з іншими командами.

5 жовтня стало відомо, що від товариського матчу з Росією, який планувався на жовтень, відмовився Пакистан (197-ме місце рейтингу ФІФА). У федерації футболу цієї країни пояснювали відмову тим, що не встигнуть підготуватися до матчу.

Через накладені на російський спорт санкції збірна з футболу практично позбавлена ігрової практики, а рідкісні матчі, які їй вдається проводити, зазвичай грають проти суперників нижчих за рівнем. У 2024 році росіяни змогли провести лише три товариські матчі – з Білоруссю (97-ме місце рейтингу ФІФА), Сербією (35-те) і В’єтнамом (116-те).


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Жовтня 2024 14:51

Керівницю Хмельницького МСЕК відправили під варту
7 Жовтня 2024 14:40

Росіяни пошкодили цивільне судно з кукурудзою в порту Одещини
7 Жовтня 2024 13:54

СБУ затримала у Харкові інформаторку, яка “зливала” ворогу місцезнаходження ЗСУ
7 Жовтня 2024 12:30

Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді
7 Жовтня 2024 11:32

32 Шахеди та два “Кинджали” знищили Сили оборони 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки