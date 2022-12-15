В Україні у найближчі дві доби дощитиме

В Україні у п’ятницю, 16 грудня, вночі у східних, південно-східних областях, на крайньому заході країни, вдень у західних та північних областях помірний мокрий сніг та дощ (на Закарпатті значний дощ), повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних областях очікується невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, туман, у східних областях ожеледь. На дорогах, окрім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень у більшості областей подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. У Криму, на Закарпатті та узбережжі морів уночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Києві без істотних опадів, удень мокрий сніг і дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

У суботу, 17 грудня, у західних та північних областях дощ та мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг, хуртовина. На півдні та південному сході без істотних опадів.

На решті території невеликий, подекуди помірний дощ.

Температура в західних областях уночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу. На решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південних областях 3-8° тепла, вдень 1-6° тепла, у південних, східних та Дніпропетровській областях 9-14°. У Криму вночі 6-11°, вдень 15-20°.

На півдні, сході та в центрі країни туман, у західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах, окрім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві часом дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.