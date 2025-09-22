        Суспільство

        В Україні триває бабине літо, але вже з середи прийде похолодання — Наталка Діденко

        Сергій Бордовський
        22 Вересня 2025 21:58
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний / facebook.com/piddubniy.igor
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний / facebook.com/piddubniy.igor

        Синоптикиня Наталка Діденко привітала українців із Днем осіннього рівнодення та нагадала: попереду ще чимало теплої й сонячної осені, втім похолодання вже на підході.

        За її словами, у вівторок, 23 вересня, в більшості регіонів країни очікується тепла суха погода з температурою вдень +24…+29 градусів. У Києві прогнозують до +25°С та без опадів.

        Натомість у північно-західних областях — на Волині та Рівненщині — температура знизиться до +19…+22 градусів, там можливі дощі, пов’язані з атмосферним фронтом із заходу.

        Реклама
        Реклама

        «Уже із середи розпочнеться більш масштабне похолодання, яке поступово охопить усю Україну», — зазначила Діденко. За прогнозом, стовпчики термометрів опустяться до +13…+17°С.

        Дощі найближчими днями залишатимуться на південному заході Європи й до України не дійдуть, тож навіть у Карпатах мокрий сніг наразі малоймовірний.

        «Не змерзніть і сьогодні-завтра продуктивно грійтеся на чудовому сонечку», — додала синоптикиня.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини