В Україні трохи зменшилась кількість людей, які вірять в повну деокупацію (опитування)

Порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності України, свідчить опитування, проведене КМІС.

Однак все одно наразі переважна більшість українців — 65% – вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію РФ. У травні 2023 року вірили у відновленні цілісності – 71%.

Згідно з результатами опитування, з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз. У травні 2022 року таких було 6%, але з травня 2022 року Україна визволила значу частину територій, тобто у 2024 році респонденти відповідали в умовах ситуації на полі боя, яка суттєво відмінна, від ситуації травня 2022 року.

Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року.

Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Упродовж 5-10 лютого 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”, до якого були додані запитання щодо сприйняття перебігу війни.

Методом телефонних інтерв’ю опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.