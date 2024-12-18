Суспільство

В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців
18 Грудня 2024 14:26
читать на русском →
армія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, що передбачає запровадження електронних ідентифікаторів для військових. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт підтримали 254 народних депутати.

Документ передбачає створення централізованої бази даних з інформацією про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту. Військові отримають унікальні електронні ідентифікатори для їхньої точної ідентифікації в єдиній інформаційній системі національної безпеки та оборони.

Ця система буде інтегрована з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, забезпечуючи доступ до адміністративних, соціальних та інших публічних послуг для військових і їхніх сімей.

Також передбачається вдосконалення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів через його інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання необхідних даних про осіб, які підлягають військовому обліку.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 16:33

Зеленський висловився щодо зниження мобілізаційного віку
18 Грудня 2024 18:06

Ростовську область атакували ракети, під ударом був металургійний завод
18 Грудня 2024 16:05

В “Дію” додали пенсійні посвідчення
18 Грудня 2024 15:17

Україна отримала €4,1 млрд від ЄС
18 Грудня 2024 14:36

Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету з прав людини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки