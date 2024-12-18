В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, що передбачає запровадження електронних ідентифікаторів для військових.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт підтримали 254 народних депутати.

Документ передбачає створення централізованої бази даних з інформацією про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту. Військові отримають унікальні електронні ідентифікатори для їхньої точної ідентифікації в єдиній інформаційній системі національної безпеки та оборони.

Ця система буде інтегрована з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, забезпечуючи доступ до адміністративних, соціальних та інших публічних послуг для військових і їхніх сімей.

Також передбачається вдосконалення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів через його інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання необхідних даних про осіб, які підлягають військовому обліку.