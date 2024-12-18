Зона забруднення мазутом у Чорному морі, після аварії російських танкерів, зросла майже до 50 кілометрів

МНС РФ виявило нові ділянки розливу мазуту після аварії двох танкерів у Керченській протоці.

“Зона проведення робіт з розчищення збільшена до 49 кілометрів берегової лінії Темрюкського і Анапського районів Краснодарського краю. Крім цього маршрут патрулювання розширено до 70 кілометрів”, – йдеться в повідомленні.

Раніше росіяни повідомляли, що зона забруднення розтягнулася приблизно на 35 кілометрів узбережжя Краснодарського краю. У цьому районі введено режим НС.

Удень 15 грудня під час шторму в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери з нафтопродуктами – “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239”. Унаслідок аварії почався розлив нафтопродуктів.

