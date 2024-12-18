Суспільство

Зона забруднення мазутом у Чорному морі, після аварії російських танкерів, зросла майже до 50 кілометрів
18 Грудня 2024 14:52
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екологія, чорне море
Розлив мазута у Чорному морі

МНС РФ виявило нові ділянки розливу мазуту після аварії двох танкерів у Керченській протоці.

“Зона проведення робіт з розчищення збільшена до 49 кілометрів берегової лінії Темрюкського і Анапського районів Краснодарського краю. Крім цього маршрут патрулювання розширено до 70 кілометрів”, – йдеться в повідомленні.

Раніше росіяни повідомляли, що зона забруднення розтягнулася приблизно на 35 кілометрів узбережжя Краснодарського краю. У цьому районі введено режим НС.

Удень 15 грудня під час шторму в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери з нафтопродуктами – “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239”. Унаслідок аварії почався розлив нафтопродуктів.


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