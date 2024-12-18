Кримінал

На Полтавщині керівник обласної психіатричної лікарні влаштував стрілянину, – ЗМІ
18 Грудня 2024 15:40
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поліція
Колаж видання Полтавщина

Керівник Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктор Волошин потрапив у скандал після того, як заїхав на екскаваторі у двір одного з будинків, щоб знести дерево, яке, за його словами, заважало паркуванню.

Про це повідомляє місцеве видання Полтавщина.

Мешканці розповідають, що Волошин перебував у стані алкогольного сп’яніння, зруйнував паркан навколо насаджень, а під час сварки він дістав травматичний пістолет і почав стріляти.  

Поліція Полтавської області повідомила, що всі учасники конфлікту, зокрема 40-річний Волошин, отримали тілесні ушкодження.

За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.  


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