У Чехії ухвалили закон, який зобов’яже росіян відмовлятися від свого громадянства для отримання чеського

Парламент Чехії схвалив у третьому читанні законопроєкт, який передбачає відмову від російського громадянства для отримання чеського.

Законопроєкт під назвою Lex Ukraine стосується здебільшого продовження тимчасового захисту українських біженців. Однак, зокрема, він регулює умови отримання чеського громадянства росіянами – тепер для цього потрібно буде відмовлятися від російського громадянства, і запит на анулювання має бути підтверджений російською стороною.

Передбачається, що нова норма поширюватиметься на всіх росіян за винятком прохачів притулку і деяких інших особливих випадків. Зараз для отримання громадянства в Чехії потрібно прожити в країні щонайменше 10 років, і щонайменше п’ять із них – із дозволом на постійне проживання. Поточні заявки росіян на громадянство, відповідно до закону, будуть припинені.