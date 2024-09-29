В Україні стане прохолодніше, у Карпатах – мокрий сніг

У понеділок, 30 вересня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; на високогір’ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°; у більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Вітер північний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

У вівторок, 1 жовтня, в Україні без опадів, у західних, південно-західних областях та в Криму невеликий дощ.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях вночі 5-10°, вдень 14-19° (у західних областях 8-13°); на решті територій вночі 9-14°, вдень 20-25°.

На високогір’ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.