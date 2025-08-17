В Україні спрогнозували недобір врожаю цибулі через весняний холод

У цьому сезоні врожай ріпчастої цибулі може зменшитися на 20-25% через тривалий холод навесні. Про це повідомляє EastFruit з посиланням на головного агронома фермерського господарства «Скорук М. А.» з Дніпропетровської області Віталія Морозова.

За його словами, затяжне похолодання найбільше вплинуло на культури, які рано висіваються і мають тривалий період росту – зокрема на цибулю, буряк та моркву.

«У травні цибуля була ще в фазі 3-4 листків, хоча мала бути 5-6, – зазначив Морозов. – Якщо її почати сильно підживлювати, рослина все одно не зможе засвоїти все одразу, а лише стільки, скільки передбачено на повну вегетацію».

Агроном додав, що найбільші втрати очікуються у північних та західних регіонах, де весна була ще холоднішою. Водночас із морквою та буряком, за його прогнозами, проблем не буде.