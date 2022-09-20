Російське вторгнення принесло на українську землю смерті, горе, страждання й шалені збитки для економіки, в тому числі в агропромисловому секторі. Це знищені поля, вкрадене зерно та техніка, готова продукція, зруйновані та розграбовані склади, підприємства, тимчасово втрачені території через окупацію.

«Наразі ми маємо понад 4 мільярди доларів США прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад 22 мільярди доларів США втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства.

Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді», – сказав перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.

Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.

«З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні. З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством», – сказав Тарас Висоцький.

До війни сільське господарство становило 40% усього експорту. Стабільність експортних процесів сільськогосподарської продукції є критичною для нашої економіки. Тому підтримка сільського господарства та виробництва є пріоритетною.

«Запущено невелику програму виплат у розмірі 3,1 тис. грн за гектар для фермерів, які мають у власності до 120 га, а також допомогу за худобу до 5,3 тис. грн за голову для господарств із поголів’ям до 100 голів ВРХ. Щоб його отримати, аграріям необхідно заповнити форму на веб-порталі Державного аграрного реєстру», – зазначив Тарас Висоцький.

Також для підтримки середніх виробників запущено програму пільгового кредитування та грантові програми для садівництва та тепличного господарства.