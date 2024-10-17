В Україні рекордно зросла вартість яблук

В Україні рекордно зросла вартість плодів сокової або технічної кондиції.

Про це пише LIGA.net.

“Яблука, що годяться на перероблення, закупники приймають за ціною 12 грн за кілограм. Такої ціни ще не було за весь час, що я у яблучному бізнесі”, – каже Михайло Телешецький, господар промислового саду біля Хотина, Чернівецька область.

За даними компанії USPA Fruit, яка займається гуртовою закупівлею яблук, у жовтні середня ціна на “технічне” яблуко зросла до 30 євроцентів.

Але за регіонами є відмінності щодо урожайності яблук.

Власники яблуневих садів на Буковині, Закарпатті та півночі Поділля цього року зможуть оновити свій автопарк люксовими моделями. У більшості з них гарний урожай. Їх колеги з Вінниччини та Полтавської області – навпаки, в кращому випадку вийдуть у нуль. Тут сади постраждали від травневих заморозків.