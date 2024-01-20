В Україні різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів

Національне антикорупційне бюро України розслідує ухиляння українців від мобілізації шляхом фальсифікації статусу опікуна дитини. Чоловіки призовного віку фальсифікують розлучення і позови про опікунство над дітьми, щоб уникнути мобілізації і виїхати за кордон, пише NGL.media.

Як повідомляється, понад 30% усіх рішень на користь батьків у справах про опікунство у 2023 році були винесені в одному конкретному суді в місті Білгород-Дністровський, що за 80 кілометрів від Одеси. «Ціна» позитивного рішення в суді мала становити 3500 доларів США. Цю суму адвокати отримували частково як гонорар, а потім частину мали передати суддям у якості хабара.

За даними журналістів, до суду в Білгороді-Дністровському надходили позови з усієї України, в тому числі з Києва, Чернігова та Львова. Лише у 2023 році в цьому суді хабарники могли отримати сумарно 3 мільйони доларів.