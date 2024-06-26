В Україні призупинили набір на платну аспірантуру

Міносвіти призупинило набір студентів на денну або дуальну форму аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб. Таких студентів не набиратимуть до 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в наказі МОН № 910, який цитує “Укрінформ”. Станом на зараз доступу до документа немає.

До наступного року не будуть приймати заяви, проводити конкурсний відбір, укладати договори про навчання та зараховувати тих, хто хоче здобути третій рівень вищої освіти на денній або дуальній формі навчання за контрактом.

Крім того, призупинять поновлення аспірантів на денній або дуальній формі навчання та їхнє переведення з інших форм на денну.

Утім ця норма не стосуватиметься деяких категорій громадян. Зокрема, йдеться про тих, хто: