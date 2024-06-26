Суспільство

В Україні призупинили набір на платну аспірантуру
26 Червня 2024 18:10
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освіта
Ілюстративне фото / УНІАН

Міносвіти призупинило набір студентів на денну або дуальну форму аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб. Таких студентів не набиратимуть до 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в наказі МОН № 910, який цитує “Укрінформ”. Станом на зараз доступу до документа немає.

До наступного року не будуть приймати заяви, проводити конкурсний відбір, укладати договори про навчання та зараховувати тих, хто хоче здобути третій рівень вищої освіти на денній або дуальній формі навчання за контрактом.

Крім того, призупинять поновлення аспірантів на денній або дуальній формі навчання та їхнє переведення з інших форм на денну.

Утім ця норма не стосуватиметься деяких категорій громадян. Зокрема, йдеться про тих, хто:

  • перервав навчання у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною;
  • звільнився з військової служби після 24 лютого 2022 року;
  • поновлюється для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями;
  • отримав академічну відпустку на не більше ніж один рік;
  • поновлюється до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

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