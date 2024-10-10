Політика

В Україні проведуть аудит критичних підприємств: якщо воно не критичне, бронювання переглянуть – Міноборони
10 Жовтня 2024 07:10
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міноборони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До 15 листопада в Україні проведуть аудит підприємств, які отримали статус “критичних” від органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступника Міністра оборони України Івана Гаврилюка.

За словами посадовця, до комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться “не критичним для держави”, то бронювання переглянуть.

Гаврилюк заперечує призупинення бронювання, про яке йшлося раніше. Також, каже він, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

“Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі”.


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