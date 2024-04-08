В Україні пропонують створити зоополіцію

Петиція про створення в структурі Національної поліції України підрозділу зоополіції набрала необхідні голоси. Тепер її розгляне Кабінет Міністрів.

Про це йдеться на сайті уряду.

Як пише Hromadske, авторка петиції — президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова — наголошує, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами, а поліція в більшості випадків «не володіє достатнім рівнем знань» або просто не діє, «бо не вважає тварин вартими своєї уваги».

За словами Суркової, представники Нацполіції інколи взагалі не реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами, не знають законодавчих норм поводження з тваринами, не можуть розмежувати адміністративне та кримінальне правопорушення, не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за ст. 299 КК України. А часто просто не виїжджають на виклик.

Підписанти відзначили, що, оскільки Нацполіція зайнята тисячами інших справ, необхідно створити спеціалізований підрозділ зоополіції в її структурі, уповноважені представники якого володітимуть спеціальними знаннями у сфері поводження з тваринами.

На думку авторки петиції, такий підрозділ міг би складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами, відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування, тимчасово вилучати тварин, а також стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.

Підписанти просять Кабінет Міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ створити в структурі Нацполіції підрозділ зоополіції та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями.

Менш як за два дні петиція набрала необхідні 25 000 голосів. Тепер уряд розгляне її і дасть відповідь.