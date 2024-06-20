Суспільство

В Україні прогнозують теплу та переважно суху погоду
20 Червня 2024 21:45
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Українські військові серед квіткового поля / Фото: Генштаб ЗСУ

У більшості областей України в п’ятницю, 21 червня, без опадів, лише вночі на крайньому сході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 22-27°, на Закарпатті до 30°.

У Києві 21 червня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

У суботу, 22 червня, в Україні також переважно без опадів, проте вдень у західних, Житомирській, місцями Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні й заході країни до 19°; вдень 25-30°, у західних областях 28-33°.

У Києві 22 червня без опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.


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