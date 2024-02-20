Суспільство

В Україні прогнозується дощова, помірно прохолодна погода

20 Лютого 2024 14:24
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Центр Харкова / Фото: Суспільне

У середу, 21 лютого, у західних, північних, центральних і Харківській областях України прогнозуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на північному сході та в Карпатах – у вигляді мокрого снігу; повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у східних областях уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в середу, 21 лютого, очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого – невеликий дощ, у східних областях і Карпатах із мокрим снігом; у південних областях без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у східних областях уночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 22 лютого також невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.


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