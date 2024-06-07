Економіка

В Україні працюють лише 27% великих ТЕС, – Шмигаль
7 Червня 2024 21:26
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електроенергія
Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль / Фото: Пресслужба уряду

Наразі в Україні працюють лише 27% великих ТЕС, решта зруйновані, або пошкоджені. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

“Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігавата електроенергії це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму”, — сказав глава уряду.

За його даними:

  • 42 енергетичні блоки зруйновані;
  • 27% великих ТЕС в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і на сьогодні не працюють;
  • 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені. Це 1,3 гігавата потужності.

Шмигаль також сказав, що Україна працює над відновленням енергетики — над тим, щоби до зими запустити якомога більше генерації.

Ведеться робота також над збільшенням імпорту електроенергії з Європейського Союзу: зараз максимально можливий імпорт 2,2 ГВт, але поки найбільше, що дозволяє імпортувати ЄС — 1,7 ГВт. Тому зараз з Єврокомісією ведуть перемовини, аби відкрити імпорт на максимум.


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