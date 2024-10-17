В Україні починається перезавантаження Митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490д про перезавантаження митниці.
“Цей день настав. Закон про реформу митниці підписаний. З 1 листопада вступає в силу”, – написав у Telegram перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Ухвалення документу передбачає наступне:
- перезавантаження за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
- прозорий конкурс на голову Державної митної служби (ДМС) за участі міжнародних організацій;
- політична незалежність голови ДМС і звільнення за висновком аудиту;
- переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
- підвищення зарплат на рівні закону.
За словами голови правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталя Шабуніна, ухвалення цього закону має збільшити впродовж кількох років надходження в бюджет на 100 мільярдів гривень.