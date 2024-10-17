В Україні починається перезавантаження Митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490д про перезавантаження митниці.

“Цей день настав. Закон про реформу митниці підписаний. З 1 листопада вступає в силу”, – написав у Telegram перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Ухвалення документу передбачає наступне:

перезавантаження за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на голову Державної митної служби (ДМС) за участі міжнародних організацій;

політична незалежність голови ДМС і звільнення за висновком аудиту;

переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

За словами голови правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталя Шабуніна, ухвалення цього закону має збільшити впродовж кількох років надходження в бюджет на 100 мільярдів гривень.