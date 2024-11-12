Суспільство

В Україні почали працювати посли Албанії та Греції
12 Листопада 2024 21:46
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греція, посол, україна
Ілюстративне фото / DW

Президент Володимир Зеленський 12 листопада прийняв вірчі грамоти від нових послів Албанії та Греції, що офіційно розпочало їхню дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський під час зустрічі з послом Греції Пантелісом Александросом Дімітракопулосом відзначив високий рівень відносин між країнами, подякував за надану оборонну допомогу та обговорив ключові потреби у військовій підтримці.

“Наші відносини з вашою країною дуже добрі. Співпраця між нашими державами для нас дуже важлива. Знаю, що ваші колеги вже відвідували Одесу з ініціативами щодо відновлення. Сподіваюся, Греція зможе приєднатися до інших держав і взяти під опіку один із регіонів”, – сказав Зеленський.

Під час розмови з послом Албанії Ерналом Філо президент обговорив відкриття посольства Албанії в Україні, відзначивши це як ознаку активного розвитку двосторонніх відносин.

Зеленський також висловив вдячність уряду і народу Албанії за підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії, підкресливши важливість швидкого підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Також в Україні розпочали роботу нові посли Японії – Масаші Накаґоме, та Єгипту – Баракат Алі Еллейті.


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