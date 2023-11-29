В Україні підірвався на міні генерал-майор РФ

У Росії підтвердили смерть свого генерал-майора Володимира Завадського на війні в Україні. Він підірвався на міні.

Про це повідомляє російське видання “Важные истории” в Telegram

Про його смерть першою повідомила в соцмережі “ВКонтакте” організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища “Кремль”. У публікації йдеться, що Завадський загинув 28 листопада.

Генерал-майор був заступником командира 14-го армійського корпусу РФ.

Повідомляється, що Завадський підірвався на міні в тилу, а не на передовій. Слідство розглядає версію про підрив на міні, раніше встановленій сусіднім підрозділом РФ з метою боротьби з ДРГ противника. При цьому робиться спроба списати загибель Завадського на артилерійський удар ЗСУ.

Видання підрахувало, що це вже 12-те повідомлення про загибель вищих офіцерів ЗС РФ в Україні. З них у Росії підтвердили лише загибель сімох, включно із Завадським.