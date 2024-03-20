Кримінал

В Україні орудувала банда паліїв

20 Березня 2024 10:57
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Правоохоронці затримали членів злочинної групи яка на замовлення здійснювала підпали будинків і квартир.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“Послуги” паліїв можна було замовити через телеграм-канал. Після досягнення домовленості з “клієнтом” підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю.

Учасники злочинної  групи – жителі Київської та Житомирської областей.

Затримання і обшуки злочинної групи паліїв / Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомили в поліції, вартість послуги становила від $500 до $3000. Факти пошкодження майна цією злочинною групою викрили в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.


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