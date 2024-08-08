В Україні офіційно запустили застосунок Армія+

В Україні офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців Армія+.

“Армія+ – це нове досягнення у цифровізації процесів у війську. Застосунок, що значно полегшить життя наших військових. Тож наші захисники займатимуться службою, а не паперами”, – повідомили у Міноборони.

Під час презентації цифрового застосунку президент Володимир Зеленський заявив, що він має стати другим після “Дії” елементом цифрової держави і покликаний звільнити армію від нагромадження паперової роботи та бюрократії.

“Від сьогодні працюватиме застосунок “Армія+”. Стартує він із базової функції, але наповнюватимемо його новими функціями, зокрема, електронними рапортами, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що наразі займає години і навіть дні”, – заявив Зеленський.

Мета цього застосунку, як зазначив президент, у тому, щоб звільнити українську армію від великого нагромадження паперової роботи. “Щоб командири і солдати не витрачали свого часу на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів”, – сказав він.

Відсьогодні застосунок Армія+ доступний в:

Електронні рапорти і не тільки

Цифровізація війська сьогодні це незворотний процес, від цього залежить ефективність за дієздатність Сил оборони. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на презентації додатка, передає РБК-Україна.

“Коротко про те, що вже маємо – 3,2 млн людей вже маємо в Резерв+, 55 тисяч працівників у єБронюванні, цифровізовано оборонні закупівлі наших агенцій. Дуже багато підписаних контрактів на дуже велику кількість грошей. Сьогодні ми йдемо ще далі і презентуємо цифрову платформу для військових Армія+”, – сказав Умєров.

Він наголосив, що мета Міноборони створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Міністр пообіцяв, що згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.

“Армія+ це всі сервіси для військових в єдиній системі – банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв’язок”, – додав Умєров.

Електронні рапорти

Окрім електронного посвідчення військового, додаток містить низку функцій. Зокрема, як анонсувала раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, у додатку будуть доступні одинадцять видів рапортів.

Механізм полягає в тому, що військовий у два кліки може надіслати документ своєму командиру й отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні.

“Електронні рапорти – це для нас дуже-дуже критично. Адже більшість процесів в армії проходять через паперові рапорти. І це абсолютно недружня процедура: рапорт пишеться від руки, ти не можеш відстежити, коли його розглянуть, коли підпишуть тощо”, – зазначала Черногоренко.

Таким чином, в електронному варіанті рапорт проходитиме ті самі етапи – стройова частина його реєструватиме та надаватиме вхідний номер документа. Втім, у додатку можна буде побачити його один зі статусів: “на реєстрації”, “на підписі”, “погоджено”, “відхилено” тощо. При відхиленні командир повинен буде заповнити обов’язкове поле з причиною відхилення і підписати електронним цифровим підписом.

Отримання статусу УБД онлайн

Новий застосунок для військових дозволить отримувати статус УБД. Йдеться про подачу заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в Армія+.

“Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян”, – акцентувала Черногоренко.

Замовлення боєприпасів та евакуація

Також в Україні працюють і над іншими опціями додатка. В Міноборони роздумують на над тим, як за допомогою Армія+ військовий, перебуваючи в окопі, міг би замовити собі боєприпаси.

Крім того, в Армія+ також хочуть додати опцію евакуюватися. Аби військовослужбовець міг дати сигнал і його відповідно б забирали на найближчий стабілізаційний пункт, де вже надавали б необхідну медичну допомогу.