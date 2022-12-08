В Україні очікуються дощі і мокрий сніг

У п’ятницю, 9 грудня, у південній частині країни очікується дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у Криму до 12°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно-східних областях помірні опади. У більшості районів північної частини вночі без істотних опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

У всій країні, окрім сходу, також очікується туман. Вночі та вранці місцями, окрім півдня, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.

У Києві у ніч на п’ятницю без істотних опадів, удень невеликий дощ та мокрий сніг. Можливий туман, уночі та вранці слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

У суботу, 10 грудня, очікується дощ, уночі з мокрим снігом. У західних областях сильні опади. У південній частині вночі без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, у центральних областях та Закарпатті 4-9° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у Криму 12-17°.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у суботу дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.