В Україні очікується прохолодна погода

Короткочасний дощ пройде у вівторок подекуди в північних областях України, вночі також у Донецькій і Луганській, удень і в більшості центральних і Харківській областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, уночі в північній частині, вдень по Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, удень 24-29°.

У Києві у вівторок, 30 липня, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

У середу, 31 липня, вночі без опадів, лише вдень у східних і північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°, вдень 21-26°, на півдні та Закарпатті 25-30°.

У Києві в середу, 31 липня, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.