Суспільство

В Україні очікується дощ та мокрий сніг

12 Березня 2024 21:49
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Озеро у парку в середмісті Харкова / Фото: Суспільне

У середу, 13 березня, в Україні, крім північно-східних і східних областей, невеликий дощ і мокрий сніг, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та в Карпатах помірні опади, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 2-7° морозу, на заході та півдні країни 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13°.

У Києві в середу невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У четвер, 14 березня, в Україні невеликий дощ, уночі, крім південної частини – з мокрим снігом, удень у північній частині без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 3-10 м/с, у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у північній частині 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в четвер без опадів, лише вночі місцями невеликий мокрий сніг. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу; вдень 4-6° тепла.


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