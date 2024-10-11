Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки постачальниика неякісних консерв для ЗСУ

Міноборони звернулося до СБУ з заявою про можливу фальсифікацію супровідних документів одним із постачальників продуктів для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними перевірки, в серпні 2024 року зазначений контрагент поставив до однієї з військових частин Сумської області м’ясні консерви — стерилізовану тушковану свинину із супроводжувальними документами, які мають ознаки підробки. Зокрема, до пакета документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому.

У Міноборони заявили, що розраховують на детальне розслідування ситуації та закликали всіх громадян і представників медіа повідомляти про будь-які факти неякісного постачання продуктів або інших можливих правопорушень, які можуть негативно вплинути на діяльність ЗСУ.

Раніше журналісти NGL.media після скарг українських бійців на якість консервів у бойових частинах Сил оборони звернулися до лабораторії та отримали докази того, що продукти не відповідають стандартам.

Як виявилося, замість 59% частка м’яса з жиром у консервах становить лише 22,4%, водночас замість “м’яса” там шкіра, сухожилля і зв’язки, яких не повинно бути взагалі, повідомляє NGL.media. Вміст солі перевищує допустимий, а частка жиру становить менше ніж 14%, хоча за ДСТУ має бути до 35%. Консерви більш ніж на 60% складаються з рідкого бульйону, сказано в матеріалі.