Суспільство

В Україні очікуються дощі і мокрий сніг

21 Лютого 2024 14:30
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Центр Харкова / Фото: Суспільне

У четвер, 22 лютого, у східних областях України та в Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас на решті території України невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, у південних областях без опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині до 11°.

Уночі та вранці в південно-західній частині країни місцями туман, на північному сході місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в четвер уночі невеликий дощ і мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

У п’ятницю, 23 лютого, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, на високогір’ї – з мокрим снігом. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східній частині країни вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, на решті території України – вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у південно-західних областях до 16°.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.


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