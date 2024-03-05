Суспільство

В Україні найближчими днями похолодає

5 Березня 2024 14:26
читать на русском →
Дзеркальний струмінь, Харків / Фото: Суспільне

У середу, 6 березня, в Україні без істотних опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті, у Хмельницькій та Вінницькій областях уранці та вдень дощ і мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті подекуди туман.

В Україні вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та в південній частині країни вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У четвер, 7 березня, в Україні без опадів, тільки в Карпатах і в південній частині місцями невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура в південній частині та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Березня 2024 16:15

Міністр оборони Британії заявив, що Іран постачав РФ балістичні ракети
5 Березня 2024 15:31

МКС видав ордер на арешт російського воєначальника Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Соколова
5 Березня 2024 15:20

У ВМС повідомили про втрати особового складу знищеного «Сергія Котова»
5 Березня 2024 14:57

Розгляд справи Князєва розпочнеться 14 березня
5 Березня 2024 14:15

Мураєв пішов під суд з підозрою у державній зраді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки