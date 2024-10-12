Грузинські телеканали покарані за відмову показувати ролики правлячої партії з кадрами з України

Три грузинські телеканали оштрафовані за відмову розміщувати в ефірі передвиборчий ролик партії «Грузинська мрія» з кадрами зруйнованих унаслідок війни будівель в Україні. Скандальний відеоролик і банери з’явилися на вулицях Тбілісі за місяць до голосування на парламентських виборах, які в Грузії називають доленосними та історичними.

За відмову розміщувати ролик правлячої партії покарані грузинські телеканали «Формула», «Мтаварі архі» і «TV Пірвелі», оштрафовані на 5 тисяч ларі кожен (це близько 1,8 тисячі доларів).

Рішення Тбіліський міський суд ухвалив 11 жовтня на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного Національною комісією комунікацій Грузії, яка визнала телеканали порушниками виборчого кодексу.

До комісії зі скаргою на телеканали звернулася правляча партія «Грузинська мрія». Причиною стали її передвиборчі ролики, які телеканали визнали аморальними і відмовилися транслювати.

У ролику використано чорно-білі кадри зруйнованих і палаючих будівель, інфраструктури та міст України з написами «Ні війні!» – навпроти кольорових зображень аналогічних нових і відремонтованих будівель у Грузії зі слоганом «Вибери мир».

Банери такого ж змісту з’явилися на вулицях Тбілісі 26 вересня. На них на чорно-білих фотографіях України, яка постраждала від російської агресії, перекреслені виборчі номери чотирьох опозиційних сил, а на фотографіях Грузії – виборчий номер «Грузинської мрії».

За словами юриста телеканалу «Мтаварі архі» Тамти Мурадашвілі, суд також задовольнив клопотання комісії про негайне виконання рішення першої інстанції. Це означає, що телеканали зобов’язані негайно поставити ролик в ефір – незалежно від того, чи буде рішення оскаржене в апеляційному суді.

«Ми не збираємося підкорятися цьому рішенню», – сказала вона BBC. Телеканал оскаржить рішення суду.

Парламентські вибори відбудуться в Грузії 26 жовтня. Як в опозиції, так і в правлячій партії їх називають референдумом.

В опозиції кажуть, що виборці зроблять доленосний для Грузії вибір між європейським майбутнім країни та ізоляцією під російським впливом. А в правлячій партії називають майбутнє голосування вибором між миром і війною, в яку, за їхніми словами, хочуть втягнути Грузію опозиція і якась «глобальна партія війни».