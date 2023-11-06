В Україні найближчими днями похолодає

У вівторок, 7 листопада, у більшості областей України без опадів, лише на Закарпатті, а вдень і на Прикарпатті очікується невеликий дощ, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжях морів 10-12°; удень 11-16°, у південній частині 15-20°, у Карпатах 5-10° тепла.

У Києві у вівторок, 7 листопада, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

У середу, 8 листопада, уночі в західних і південно-західних областях, удень у більшості областей часом дощі. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, удень 6-11°, на сході країни 11-16°; у південній частині вночі 7-12°; удень 13-18°, у Криму до 21°.

У Києві в середу, 8 листопада, уночі без істотних опадів, удень часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, удень 9-11°.