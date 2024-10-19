В Україні найближчими днями переважно без опадів, вночі – заморозки

Погоду в Україні 20 жовтня очікують без опадів, тільки в Луганській, Донецькій областях і в Криму місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, у південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°.
У Києві 20 жовтня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі заморозки 0-2°; температура вдень близько 10° тепла.
У понеділок, 21 жовтня в Україні буде без опадів.
Вночі та вранці в західних і Вінницькій областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході України 1-6° тепла; вдень 11-16°.
У Києві 21 жовтня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла; вдень 13-15°.