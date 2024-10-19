Суспільство

В Україні найближчими днями переважно без опадів, вночі – заморозки
19 Жовтня 2024 20:59
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“Сталінське метро” - цікава атракція на Жуковому острові в Києві / Фото Facebook Юлія Устиновська via “Фотоподорожі Україною”

Погоду в Україні 20 жовтня очікують без опадів, тільки в Луганській, Донецькій областях і в Криму місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, у південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°.

У Києві 20 жовтня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-2°; температура вдень близько 10° тепла.

У понеділок, 21 жовтня в Україні буде без опадів.

Вночі та вранці в західних і Вінницькій областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході України 1-6° тепла; вдень 11-16°.

У Києві 21 жовтня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла; вдень 13-15°.


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