Політика

У Китаї вийшов указ про контроль за експортом товарів подвійного призначення
19 Жовтня 2024 20:14
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Прем'єр Держради КНР Лі Цян на 27-му саміті АСЕАН-Китай у Національному конференц-центрі у В'єнтьяні, Лаос, 10 жовтня 2024 року / Фото Reuters

Прем’єр Держради КНР Лі Цян підписав указ, що регламентує експорт товарів подвійного (тобто військового і цивільного) призначення, передає Reuters.

Документ, що набуває чинності з 1 грудня, виглядає рамковим і описує нову систему експортного контролю. Вводиться система дозволів на експорт товарів, здатних застосовуватися у військових цілях, і перелік товарів, експорт яких буде обмежено. 

Експортери повинні будуть розкривати кінцевого користувача товарів подвійного призначення та мету, для яких товар буде використовуватися.

Міністерство комерції, Держрада і Центральна військова рада КНР отримають повноваження для того, щоб регулювати експорт таких товарів, однак конкретні товари або покупці в указі ніяк не зазначаються.

Західні країни від початку повномасштабної війни в Україні звинувачують Китай у тому, що він став найбільшим постачальником до Росії товарів подвійного призначення, зокрема компонентів і матеріалів для виробництва зброї та боєприпасів, а також промислового обладнання для їхнього виробництва. Країни НАТО в колективній заяві влітку назвали Пекін «найважливішим пособником» російської агресії.

Китай відкидає ці звинувачення. Поки що незрозуміло, якою мірою новий указ про експортний контроль можна вважати відповіддю на тиск Заходу; як його застосовуватимуть, невідомо, і за бажання його можна використовувати і для обмеження експорту в інші країни.

Пекін відкрито говорив про те, що продовженню війни сприяє саме військова підтримка Києва з боку США та їхніх союзників, також у західній пресі з’являлися повідомлення, що Китай затримував поставки в Європу нітроцелюлози, необхідної для виробництва артилерійських снарядів.


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