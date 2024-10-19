Надважка ситуація складається на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках – Генштаб

Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках. Окупант застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, наші захисники зупиняють противника, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Загалом від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Від терористичних атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби, на жаль, є загиблі та поранені. Також противник завдав 24 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 34 КАБ.