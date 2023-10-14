В Україні найближчими днями дощитиме

У неділю, 15 жовтня, у західних, удень і в північних та місцями центральних областях дощі, у Карпатському регіоні місцями значний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях удень із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях протягом доби 9-14°, на решті території вночі 8-13°, у південно-східній частині 5-10° тепла, вдень у північних і більшості центральних областей 13-18°, на решті території 18-23°, на півдні Одеської області до 25°.

У Карпатах уночі без опадів, уранці та вдень дощ, місцями значний; температура вночі та вдень 4-9° тепла.

У Києві в неділю вночі без опадів, удень дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

У понеділок, 16 жовтня, в Україні дощі, у західних, удень і в північних областях місцями невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом; лише вночі у східних та південно-східних областях без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; на півдні та сході України вночі 7-12°, вдень 10-15°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в понеділок уночі помірний, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.