Суспільство

В Україні найближчими днями будуть дощі

7 Жовтня 2023 20:59
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У неділю, 8 жовтня, в Україні дощі (вдень у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях місцями значний, у північній частині невеликий дощ), повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°, у північних областях 7-12° (на високогір’ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла); у південній частині країни вночі 11-16°, вдень 16-21°.

У Києві в ніч на неділю сильний, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.

У понеділок, 9 жовтня, вночі в південно-східній частині, вдень на Закарпатті та на Прикарпатті невеликий дощ (у Карпатах із мокрим снігом); на решті територій без опадів.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту (у Карпатах у повітрі) заморозки 0-5 градусів, удень 5-10 градусів тепла, на півдні 10-15 градусів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві в понеділок, 9 жовтня, температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.


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